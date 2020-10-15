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Забивший до смерти трехлетнюю дочь житель Нефтеюганска отправится в тюрьму на 20 лет

Марьям Ибрагимова
15 октября, 2020 14:08
2 мин
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com

35-летнего жителя Нефтеюганска признали виновным в жестоком убийстве трехлетней дочери. Он проведет за решеткой 20 лет.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Мужчина, будучи пьяным, не мог успокоить плачущую дочь. Раздражение нарастало. В какой-то момент он яростно схватил девочку и бросил с силой на пол, после чего начал бить ногами и кулаками по ее голове и телу. Малышка получила не менее 100 ударов от собственного отца. От полученных травм она скончалась прямо в квартире.

Следствием и судом установлено, что мужчина проживал в квартире с двумя малолетними детьми от первого брака и новой супругой. С конца ноября до 21 декабря 2019-го он систематически избивал детей за непослушание, «нанося многократные удары руками в область тела и головы девочек, ударяя их друг друга головами, причиняя тем самым телесные повреждения разной степени тяжести, травмы, физические мучения и психические страдания», – сообщают в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

В результате, суд признал его виновным по нескольким статьям: « убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью», «истязание», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

В ходе следствия под тяжестью улик он частично признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что многодетная мать полгода прятала новорожденную дочь в шкафу.

темы
дети
истязание
избиение
убийство
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