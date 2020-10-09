Многодетная мать полгода прятала новорожденную дочь в шкафу – нашли случайно

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На Урале возбудили уголовные дела в отношении женщины, которая полгода прятала свою новорожденную дочь в шкафу. В настоящее время ее доставили в больницу для обследования и проверки психологического состояния.

О том, что у жительницы Карпинска есть полугодовалая дочь, случайно узнали ее друзья. Они выпивали в квартире подозреваемой, а после услышали плач. Нерадивая мать уже была пьяная, никак на происходящее не реагировала, в отличие от ее знакомых. Они пошли на звук и обнаружили в шкафу сумку, в которой лежал истощенный ребенок. Перепуганные товарищи забрали малышку к себе, а утром вызвали «скорую» и полицию, передает издание Е1.ru.

У девочки, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания.

Известно, что женщина не стояла на учете в женской консультации. Ребенка она родила в конце апреля, в роддом не обращалась, на учет в детскую поликлинику не вставала, свидетельство о рождении и полис на девочку не оформляла, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего» и «истязание».

Отметим, что у женщины есть двое детей, сыну 13 лет, дочери – 3 года, воспитывала она их одна. Их забрали в детский дом. Семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состояла, соседи на нее не жаловались.