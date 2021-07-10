Забил мяч. Артем Дзюба назван лучшим игроком сборной России на чемпионате Европы
Лучшим игроком сборной России по футболу по итогам чемпионата Европы признан 32-летний капитан команды Артем Дзюба, забивший в трех матчах один мяч. Такое мнение озвучили эксперты-статисты портала Whoscored.
Вовремя турнира в сумме он провел на поле 256 минут. Специалисты отметили его результативную передачу на игрока сборной Финляндии Алексея Миранчука и число победных единоборств в воздухе.
Свой единственный гол Дзюба забил с пенальти сборной Дании. После этой игры Россия вылетела с чемпионата, так и не сумев добраться до плэй-офф.
После разгрома на ЧЕ, главный тренер сборной Станислав Черчесов вместе со своим штабом ушел в отставку. Он был тренером российской футбольной сборной пять лет. Сейчас Российская Федерация ищет нового тренера для футбольной сборной на Superjob.