Российская Федерация ищет замену Станиславу Черчесову на SuperJob. Про зарплату молчат
На одном из крупнейших сайтов по поиску работы SuperJob была размещена вакансия «главный тренер сборной России по футболу» с опытом работы от трех лет и неизвестной зарплатой. Этому человеку предстоит организовать поездку команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года.
Требуют от кандидата всего ничего: иметь опыт управления коллективом от 25 человек, уметь работать с «золотым активом», уметь эффективно «сесть и поговорить» с командой в целях мотивации, уметь работать с метриками продвинутой статистики, а также уметь работать в кризисных ситуациях.
Разместившая вакансию компания - Российская Федерация.
Об уходе с поста главного тренера российской сборной по футболу стало известно накануне. Станислав Черчесов был тренером российской сборной пять лет. Многие связали его отставку с провалом нашей команды на Чемпионате Европы. Однако сам Черчесов называет разрыв контракта с Российским футбольным союзом обоюдным решением расстаться.