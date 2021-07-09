«Задачи выполнены»: Черчесов неубедительно объяснил свое увольнение после провала сборной
Это было не увольнение, а обоюдное решение расстаться, заявил теперь уже бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. О его отставке Российский футбольный союз сообщил накануне.
«Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте, все, о чем мы договаривались — все было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы, когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира», — приводит слова экс-тренера РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «расставание» произошло на комфортных условиях для Союза. Вместе с тренером команду покинули все представители его штаба.
Черчесов был тренером российской футбольной сборной пять лет. Многие связали его отставку с провалом сборной на Чемпионате Европы.