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За туры в какие российские регионы туристы получат до 15 тысяч рублей

Лилия Караева
22 июля, 2020 16:37
2 мин
Турист
Piqsels.com

Стало известно, за путевки в какие российские регионы можно вернуть до 15 тыс. рублей. Список состоит из двух групп.

В 44 региона необходимо совершить поездку с 15 августа по 20 декабря 2020 года. В 11 субъектах нужно отдохнуть с 1 октября по 20 декабря.

В первую группу попали Астраханская, Волгоградская, Ярославская, Костромская, Тульская, Тюменская, Новосибирская, Калужская, Ростовская области, Кабардино-Балкария, Бурятия и другие. Во втором списке - Ставропольский и Краснодарский края, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Калининградская, Ленинградская, Московская области, Москва и Санкт-Петербруг.

Полный список регионов опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России.

Ранее сообщалось, что государство с августа начнет возвращать туристам часть средств за туры по России. Для возвращения денег необходимо соблюсти несколько условий - расплатиться за путевку можно только картой «Мир», продолжительность тура не должна быть меньше 5 дней, а стоимость не менее 25 тыс. рублей.

темы
Россия
туризм
деньги
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