Государство с августа начнет возвращать деньги туристам за поездки по России

Общество

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В России разрабатывают систему стимулирования поездок по стране, которая будет предусматривать возможность возврата путешественнику части затрат за приобретенный тур. Ростуризм направил нескольким туроператорам письма о готовящемся проекте.

В них говорится, что на выплату кешбэка будет направлена субсидия из федерального бюджета.

«Таким образом, деньги туристам за поездки по России вернет государство», - сказано в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Предполагается, что акцию запустят в августе. Важное условие для получения кешбэка - оплата тура картой «Мир». Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а стоимость - от 25 тыс. рублей. Сама поездка должна состояться в определенные акцией сроки.

При покупке тура от 25 до 50 тыс. рублей предлагается возвращать на карту 5 тыс. рублей, при стоимости от 50 до 75 тыс. возврат составит 10 тыс., для более дорогих путевок - 15 тыс.

Популярные курорты не будут участвовать в акции летом, так как у них нет проблем с привлечением туристов. Они могут подключиться к программе осенью и зимой. Приобрести туры по акции можно будет примерно по 50 направлениям, пишет ТАСС.

Ранее в России раскритиковали законопроект об электронных путевках.