С туристов будет взиматься сбор: обязательные электронные путевки раскритиковали в России

Общество

Piqsels.com

Законопроект об обязательной электронной путевке обернется дополнительной нагрузкой для бизнеса и туристов. За создание каждой путевки в базе будет взиматься сбор, его размер пока не определен.

С критикой законопроекта, который прошел первое чтение в Госдуме, обрушилась исполнительной директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее мнению, закон «сведет индустрию до 3-4 карманных игроков».

Ломидзе отметила, что ко второму чтению, которое намечено на 15 июля, в законопроект добавили пункт об обязательном оформлении электронной путевки для всех видов туризма - не только выездного, но и въездного и внутреннего. Это означает введение сбора с иностранных туристов, что вряд ли увеличит популярность России для путешествий, пишет «Интерфакс».

«Давайте каждый себе задаст вопрос: вы хотите, чтобы все ваши данные - где вы, с кем, почем, откуда и куда улетели - оказались в некоей базе. База негосударственная и что дальше с ней будет - непонятно», - сказала Ломидзе.

Электронная путевка представляет собой информационную систему, в которую туроператоры обязаны вносить информацию о каждом проданном туре. С введением этой системы власти рассчитывают очистить отрасль от недобросовестных турфирм и защитить туристов.

О планах ввести электронные путевки сообщалось в 2018 году. Ростуризм предлагал обязать туроператоров вносить сведения о туре в специальную систему.