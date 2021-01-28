Общество

В Нидерландах правоохранительные органы задержали 51 человека за подстрекательство к беспорядкам. Они распространяли в социальных сетях информацию с призывом выйти на улицы в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.

По словам шефа полиции Виллема Вулдерса, первым попавшимся в ходе протестов гражданам уже назначили наказание - одним придется некоторое время посидеть в тюрьму, другим пойти на исправительные работы, передает РИА Новости со ссылкой на национальную полицию.

Ранее стало известно, что Нидерландах все больше людей жалуются на «побочку» после вакцины Pfizer.