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Общество
За призывы к беспорядкам в Нидерландах задержаны более полусотни человек
28 января, 2021 17:31
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Фото : Politie Nederland
В Нидерландах правоохранительные органы задержали 51 человека за подстрекательство к беспорядкам. Они распространяли в социальных сетях информацию с призывом выйти на улицы в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции.
По словам шефа полиции Виллема Вулдерса, первым попавшимся в ходе протестов гражданам уже назначили наказание - одним придется некоторое время посидеть в тюрьму, другим пойти на исправительные работы, передает РИА Новости со ссылкой на национальную полицию.
Ранее стало известно, что Нидерландах все больше людей жалуются на «побочку» после вакцины Pfizer.
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