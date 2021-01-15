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Общество
В Нидерландах все больше людей сообщают о «побочках» после вакцины Pfizer
15 января, 2021 13:31
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фото: Pixabay
В Нидерландах с увеличением числа вакцинированных все чаще появляются сообщения о выявленных побочных эффектах.
Около 100 человек заявили о побочных действиях препаратов от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Среди тех, кто сообщил о «побочках», двое испытали сильную аллергическую реакцию, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Итоги вакцинации Pfizer во Франции: аллергия и тахикардия. Еще один человек скончался.
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