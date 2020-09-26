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За минувшие сутки в России было зафиксировано 7 523 новых случаев заболевания COVID-19, 1 792 из которых — в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, всего с начала пандеии в РФ коронавирусом заразилиь уже 1 143 571 человек (+0,7%). 940 150 пациентов вылечились, 20 225 человек — скончались.

Накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил, что от коронавируса погибнет до 2 млн человек, прежде чем вакцина станет массовой.