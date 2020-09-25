ВОЗ допустила увеличение числа жертв коронавируса до 2 миллионов

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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан допустил, что от коронавируса погибнет до 2 млн человек, прежде чем вакцина станет массовой.

Представителя ВОЗ спросили достигнет ли число смертей от коронавируса 2 млн.

«Это, безусловно, сложно представить, но это не невозможно. Потому что мы потеряли миллион человек за 9 месяцев, и мы трезво смотрим на появление вакцины в ближайшие 9 месяцев», — ответил Райан.

Также представитель ВОЗ отметил, что в данный момент есть проблемы в вопросах финансирования, производства и оценки лекарства от вируса.

Вместе с тем, ВОЗ видит снижение смертности среди госпитализированных пациентов и обращает внимание на накопленный опыт в борьбе с вирусом, что, возможно, поможет избежать гибели людей, передают «Известия».

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, на данный момент от коронавируса погибло 984 813 человек во всем мире.

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