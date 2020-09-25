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В ВОЗ пояснили какие осложнения могут возникнуть после коронавируса

Антон Мельников
25 сентября, 2020 19:11
1 мин
у
Pixabay

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщила, что у тех, кто перенес COVID-19, наблюдаются осложнения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

«Коронавирусная инфекция влияет на сосуды. Сейчас идут новые исследования, что после того, как люди вылечились, идет рост осложнений и сердечно-сосудистых и диабета», — сообщила Вуйнович.

Также спецпредставитель ВОЗ напомнила о профилактических мерах против COVID-19. Она подчеркнула, что очень важно обрабатывать поверхности и носить защитные маски в местах скопления людей.

«Если у вас дистанция — вам маска не нужна, если вы там, где невозможно соблюдать дистанцию, тогда маска будет очень важна», — цитируют Вуйнович «Известия».

Ранее исследователи рассказали как коронавирус повлиял на зарплаты россиян.

темы
здоровье
коронавирус
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