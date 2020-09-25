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Граждане России переходят на зарплату «в конверте»

Антон Мельников
25 сентября, 2020 17:59
1 мин
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Pixabay

Согласно исследованию, каждый десятый россиянин из-за коронавируса стал получать «серую» зарплату.

Согласно опросу проведённому сервисом «Работа.ру», большинство респондентов (63%) после начала пандемии продолжили получать официальную зарплату. При этом 12% получили от работодателей предложение перейти на «серую» схему оплаты труда. Из них 2% согласились, еще 2% предложение не устроило. Около 8% респондентов сообщили, что их согласия в этом вопросе никто не спрашивал.

В исследовании приняли участие более 4,3 тысячи россиян, отмечает Lenta.ru.

темы
Россия
коронавирус
опрос
зарплаты
1 мин