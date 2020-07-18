По состоянию на 18 июля 10:30
Заболевших765 437
За последние сутки6 234
Выздоровело546 863
Умерло12 247
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За последние сутки в России еще 6 234 человека заболели коронавирусом

Анастасия Красильникова
18 июля, 2020 11:26
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 6 234 новых случая COVID-19. Таким образом, с начала пандемии число инфицированных достигло 765 437 человек.

Жертвами коронавируса стали 12 247 человек, 546 863 пациентов выздоровели.

Больше всего случаев за последние сутки было зарегистрировано в Москве — 578. При этом темпы роста заболеваемости в столице остаются самыми низкими (+0,2 процента) среди всех регионов, за исключением Чукотки, где за минувшие сутки роста не зафиксировано.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин снова сделал заявление по поводу ситуации с COVID-19 в столице. На этот раз градоначалник уверял, что москвичи не боятся завоза коронавирусной инфекции из регионов, а значит — закрывать Москву для россиян власти не намерены.

темы
Россия
коронавирус
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