Сергей Собянин сделал заявление относительно закрытия Москвы из-за пандемии

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» снова сделал заявление по поводу ситуации с COVID-19 в столице. На этот раз градоначалник уверял, что москвичи не боятся завоза коронавирусной инфекции из регионов, а значит — закрывать Москву для россиян власти не намерены.

«Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли - и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва - это всё равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах. Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее. Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно», — заверил мэр.

Накануне Собянин заявил, что скрыть реальную картину происходящего в столице из-за пандемии коронавируса просто невозможно, так как «у нас небольшой городок-то».