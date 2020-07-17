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Сергей Собянин сделал заявление относительно закрытия Москвы из-за пандемии

Анастасия Красильникова
17 июля, 2020 19:49
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» снова сделал заявление по поводу ситуации с COVID-19 в столице. На этот раз градоначалник уверял, что москвичи не боятся завоза коронавирусной инфекции из регионов, а значит — закрывать Москву для россиян власти не намерены.

«Мы не боимся, что нам кто-то что-то привезет. Если привезли бы, так и без туристов. Привезли - и никаких проблем нет, потому что границы Москвы открыты, Москва - это всё равно крупнейший транспортный хаб страны, вопрос не только в туристах. Постоянно миллионы людей приезжают сюда на работу, уезжают в командировки и так далее. Москву сделать закрытым городом невозможно, бессмысленно абсолютно», — заверил мэр.

Накануне Собянин заявил, что скрыть реальную картину происходящего в столице из-за пандемии коронавируса просто невозможно, так как «у нас небольшой городок-то».

темы
Москва
туризм
Сергей Собянин
пандемия
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