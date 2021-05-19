За подделку электронной подписи предложено давать реальный срок

Люди

В России предложили ввести уголовную ответственность за подделку усиленной электронной подписи.

Согласно инициативе МВД РФ, за неправомерное владение ключом электронной подписи или сертификатом ключа злоумышленнику грозит штраф 100–300 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет. Как следует из пояснительной записке к законопроекту, усиленная электронная подпись имеет высокий уровень защиты от подделки, в связи с чем получатели документов с подобной подписью «зачастую не ставят под сомнение их подлинность».

При этом возможны ситуации, когда электронная подпись используется третьими лицами, в том числе для совершения преступлений.

В пример МВД России приводит кражи, мошенничества, незаконное образование юридического лица и отмывание денежных средств, полученных преступным путем, сообщает РБК.

Ранее стало известно о том, что мошенники научились красть средства с банковских счетов россиян при помощи дубликатов пластиковых карт.