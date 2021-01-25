Мошенники научились зарабатывать на дубликатах банковских карт

Общество

Злоумышленники научились красть средства с банковских счетов россиян при помощи дубликатов пластиковых карт.

С этой целью данные жертвы мошенники предварительно берут из слитых в интернет баз данных, или «вытягивая» информацию у самого клиента. Как сообщил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, аферисты представляются сотрудниками службы безопасности банка, и якобы «сверяют»данные в базе, получая таким образом номер карты, срок действия и CVV/CVC код, а в некоторых случаях - пароль от мобильного банка. Это позволяет совершать покупки в Сети.

Кроме того, через дубликаты карт часто проводят операции по обману других граждан. Эксперт советует не сообщать посторонним свои персональные данные, а при малейшем подозрении обращайтесь на горячую линию или в офис банка, пишет «Прайм».

Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян.

Злоумышленники представляются сотрудниками бюро кредитных историй, сообщая о попытке взять кредит на чужой паспорт. Аферисты говорят, что получили из крупнейших банков запросы кредитной истории жертвы. Когда человек говорит, что не подавал никаких заявок на займ, «сотрудники» бюро наводят на мысль, что прямо сейчас кто-то пытается получить кредиты.