За отказывающимися носить медицинские маски гражданами стали следить росгвардейцы с автоматами
В Екатеринбурге росгвардейцы пришли на помощь Министерству общественной безопасности Свердловской области. Они стали следить за тем, соблюдают ли местные жители принятые в регионе ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекцией.
В частности, их «зоной влияния» стали местные торговые центры, куда сотрудники вневедомственной охраны пришли с автоматами. Там же росгвардейцы разъясняли гражданами, почему важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Нарушителей режима привлекали к ответственности, а с остальными проводились профилактические беседы. Известно, что силовики в скором времени начнут устраивать рейды и в общественном транспорте Екатеринбурга, передает пресс-служба территориального управления.
Ранее сообщалось о том, что коронавирус начал «молодеть».