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Люди
Самая стойкая категория граждан оказалась бессильна перед коронавирусом
22 июня, 2021 10:47
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Коронавирусная инфекция «нашла» себе новых жертв. На сей раз «под прицелом» болезни оказалась молодежь. По словам руководителя лаборатории Центра имени Гамалеи Владимира Гущина, все больше тяжёлых случаев течения заболевания фиксируют у молодого поколения.
Он подчеркнул, что свойства новых штаммов COVID-19 опаснее предыдущих — болезнь быстрее передаётся, вирус становится агрессивнее.
«Люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь «молодеет»», — заявил Гущин в эфире канала «Соловьев Live» в YouTube.
Он добавил, что единственно верным способом защиты от коронавируса является вакцинация.
Ранее сообщалось о том, что российские власти намереваются запустить процесс по вживлению чипов в мозг граждан.
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