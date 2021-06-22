Стало известно о намерении властей РФ вживлять чип в мозг граждан. Процесс уже запущен
Власти России собираются потратить деньги, выделенные на нацпроекты, на вживление в мозг граждан чипов. Идею уже одобрил президент страны Владимир Путин.
Известно, что проект носит название «Мозг, здоровье, интеллект, инновация». Им занимаются специалисты из Российской академии наук, МГУ, прорабатывать вопрос придётся премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и и руководителю администрации президента Антону Вайно. Федеральная программа, позволяющая управлять различными процессами при помощи электрических сигналов мозга, которые трансформируются в команды управления, обойдётся стране в 54 миллиарда рублей. Эксперты подчёркивают, что данной суммы будет достаточно лишь до 2029 года.
«Создание интерфейсов «человек—техника» для управления сложными системами (самолеты, АЭС, автомобили) как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия, аватара», — сообщают разработчики.
По мнению инициаторов проекта, данное нововведение позволит трудиться россиянам в космосе и в местах с высокой радиацией без риска для здоровья. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее стало известно о том, что космонавтов захотели отправлять в длительные полеты без селезенок.