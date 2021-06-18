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Наука и медицина
Космонавтов хотят отправлять в длительные полеты без селезенок. Почему это правильно?
18 июня, 2021 18:26
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Летчик-космонавт Александр Лазуткин прокомментировал информацию о том, что российские и американские ученые обсуждают необходимость удаления селезенок перед дальними полетами. Это помогло бы снизить радиационное поражение космонавтов, объясняли специалисты.
Лазуткин считает рассматриваемую идею правильной.
«...Длительные полеты, которые к Марсу планируются, там уровень радиации будет больше. Скорее всего, какие-то меры нужно будет принимать», - сказал он телеканалу «360» и отметил, что у него с селезенкой все в порядке.
Лазуткин заявил, что «проблема есть», и напомнил, что космонавы летают на МКС под защитой магнитной силы Земли.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опроверг готовность России пробыть на МКС еще 9 лет.
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