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Дмитрий Рогозин отрицает готовность «Роскосмоса» пробыть на МКС еще девять лет
5 июня, 2021 00:50
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил с опровержением готовности госкорпорации не выходить из проекта МКС до 2030 года.
Накануне состоялись переговоры Рогозина с директором NASA Биллом Нельсоном. Некоторые источники указывали на готовность Рогозина поддержать идею Нельсона о продлении совместной эксплуатации Международной космической станции до 2030 года, однако предводитель отечественной космонавтики опроверг данную мысль.
Как передает РИА «Новости», в российской госкомпании по-прежнему придерживаются мысли о выходе в 2025 году из международного проекта и создании собственной космической станции.
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