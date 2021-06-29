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Люди
За обысками в квартирах журналистов-расследователей стоит криминальный авторитет
29 июня, 2021 10:34
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commons.wikimedia.org
Стало известно, почему сегодня, 29 июня, силовики с утра нагрянули с обыском к сотрудникам российского интернет-издания «Проект», специализирующегося на расследованиях.
Как оказалось, к главреду Роману Баданину и трудящимся у него журналистам пришли в рамках уголовного дела о клевете в отношении предпринимателя Илья Трабера — криминального авторитета по прозвищу Антиквар. Об этом рассказал адвокат журналистки Марии Жолобовой Василий Кушнир, у девушки сегодня тоже прошел обыск, передает ТАСС.
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