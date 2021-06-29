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Полиция пришла к журналистам интернет-издания в день выхода расследования про главу МВД
29 июня, 2021 09:12
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Kremlin Pool/Global Look Press
Полиция пришла с обысками к журналистке Марии Жолобовой и главному редактору «Проекта» Роману Баданину. Визит силовиков совпал с днем выхода расследования про главу МВД Владимира Колокольцева.
Жолобова - автор материала, анонс которого вышел накануне. В нем говорилось, что Колокольцев записал на родственников по линии жены дорогую недвижимость.
Это не единственный резонансный материал журналистки. Ранее она писала про главу Чечни Рамзана Кадырова.
С чем связан визит полиции, не известно. Жолобова отказалась пускать силовиков, к ней выехал адвокат, говорится в Telegram-канале издания. У Баданина идет обыск.
Вопрос по теме:
Чем, вероятнее всего, для журналиста и издания закончится выпуск материала о главе МВД России Владимире Колокольцеве, в котором говорилось, что министр записал дорогую недвижимость на родственников жены?
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