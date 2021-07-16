За непонравившуюся властям информацию о вакцинации от COVID россиян начнут сажать в тюрьму
Россиян, распространяющих фейки о вакцинации против COVID-19, а также ее последствиях, начнут наказывать по всей строгости, а именно – штрафовать и сажать в тюрьму. Об этом заявил председатель комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
По его словам, к таким мерам пришлось прибегнуть из-за распространения в Интернете недостоверной информации о получении препаратов от коронавируса, об их эффективности и последствиях. Клишас убежден, что данные сведения могут навредить обществу, поскольку ситуация с заболеваемостью COVID-19 пока не самая благоприятная, а спасти людей может только вакцинация.
Так, физлиц за распространение фейков могут посадить на три года, а юрлиц оштрафовать от 1,5 миллионов до 3 миллионов рублей, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что жителей регионов РФ продолжают вакцинировать в обязательном порядке.