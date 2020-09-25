Фото: ЦУМ

Власти Москвы оштрафовали ЦУМ более чем на миллион рублей за нарушение масочно-перчаточного режима, сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, рейды по московким магазинам набирают новые обороты.

«<...>На регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим», — цитирует его «Интерфакс».

Немерюк отметил, что в последнее время предприятиям торговли за подобные нарушения было выписано более 15 тысяч штрафов.

Ранее стало известно, что столичные власти с 28 сентября вводят новый карантин. Однако мэр города Сергей Собянин по-прежнему боится признавать, что в Москве началась вторая волна пандемии.