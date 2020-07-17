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За месяц число заразившихся COVID-19 в Бразилии удвоилось и достигло 2 миллионов случаев

Антон Мельников
17 июля, 2020 19:04
1 мин
фыв
Pixabay

Бразилия преодолела отметку в 2 миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксирована вторая по величине вспышка в мире, на первом месте - США. Всего 27 дней назад в Бразилии был зарегистрирован 1 миллион заражений. Согласно данным правительства, в последние недели ежедневно регистрировалось около 40 000 новых случаев заболевания.

Несмотря на быстрое распространение вируса, президент Бразилии Жаир Болсонару оказал давление на местные органы власти, чтобы смягчить карантинные меры и восстановить экономические процессы, напоминает South China Morning Post. Не так давно стало известно, что президент и сам заразился короновирусом, который он неоднократно называл «обычным гриппом».

Сейчас Болсонару находится на самоизоляции в своей президентской резиденции, где на него напала птица.

темы
Бразилия
коронавирус
пандемия
заражение
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