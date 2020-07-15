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Больного коронавирусом президента Бразилии страус покусал

Антон Мельников
15 июля, 2020 20:19
1 мин
ааыф
Pixabay

Президент Бразилии Жаир Болонсару был укушен птицей эму, которую он пытался покормить в своем президентском дворце.

Болонсару отбывает карантин в своей резиденции после того, как стало известно, что он заразился коронавирусом.

В начале недели президент пожаловался на свою «ужасную» изоляцию и добавил, что «не может терпеть эту рутину домашнего пребывания». Позже он отправился прогуляться по территории резиденции, где он обнаружил нескольких птиц эму. The Independent сообщает, что президент попытался покормить одну из птиц, но она «клюнула» президента.

Жаир Болонсару неоднократно преуменьшал опасность коронавируса и называл его «небольшим гриппом». В начале июля выяснилось, что президент и сам заразился коронавирусом. Позднее Болонсару лишил медицинской помощи коренные народы Бразилии.

темы
Бразилия
президент
животные
птицы
Бразилия
казус
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