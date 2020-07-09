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Больной президент Бразилии лишил помощи коренные народы

Антон Мельников
9 июля, 2020 18:02
1 мин
мудень
Flickr

Президент Бразилии Жаир Больсонару наложил вето на положения закона, который обязывал федеральное правительство обеспечивать общины коренных народов питьевой водой, дезинфицирующими средствами и больничными койками во время пандемии COVID-19.

Администрация президента заявила, что положения закона «антиконституционны» и действуют «против общественных интересов», создавая расходы для федерального правительства и не давая новых источников доходов.

Коренное население Бразилии насчитывает примерно 850 000 человек, сообщает Al Jazeera. Оно считается сильно уязвимым для COVID-19, поскольку общины проживают в отдаленных районах и не имеют полноценного доступа к системе здравоохранения.

Ранее на этой неделе стало известно, что Жаир Больсонару сам заразился коронавирусом. Более того, во время пресс-конференции, зная о своей болезни, он нарушил меры предосторожности вблизи журналистов. Ассоциация бразильской прессы планирует подать на президента в суд.

темы
здоровье
Бразилия
коронавирус
поддержка
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