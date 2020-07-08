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Инфицированный коронавирусом президент Бразилии подверг риску заражения журналистов

Антон Мельников
8 июля, 2020 17:47
2 мин
Болсонару
Flickr

Больной коронавирусом президент Бразилии Жаир Болонсару снял маску в непосредственной близости к журналистам. Бразильская ассоциация прессы (ABI) планирует подать в суд на президента.

Жаир Болонсару провел пресс-конференцию по поводу своего заражения COVID-19. Президент сообщил прессе, что его тест оказался положительным и заявил, что чувствует себя хорошо. После окончания брифинга он, находясь в нескольких метрах от журналистов, снял свою защитную маску. Так Болонсару хотел продемонстрировать свое бодрое состояние здоровья.

Ассоциация считает, что президент не соблюдал «рекомендованный врачами режим изоляции» и совершил нарушение, за которое, согласно уголовному кодексу Бразилии, грозит штраф и тюремное заключение. ABI подаст соответствующий иск в Верховный суд.

«Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», – цитируют заявление ABI «Ведомости».

Болсонару неоднократно отрицал опасность COVID-19 и приветствовал смягчение карантинных мер, несмотря на то, что в стране огромное число заразившихся.

темы
Бразилия
коронавирус
суд
президент
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