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За май в России скончалось 12 452 человека с коронавирусом

Антон Мельников
10 июля, 2020 19:19
1 мин
sad
Pixabay

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за май в России скончалось 12 452 человека, у которых был выявлен коронавирус. При этом, основной причиной смерти коронавирус признан у 7444 из них. Еще 5008 человек были заражены, но скончались от других причин.

Среди 7444 подтвержденных жертв у 1800 вирус не подтвержден окончательно.
«Эта группа по мере поступления окончательных свидетельств о смерти с окончательно подтвержденными диагнозами должна перейти в другие категории — либо как действительно умершие от коронавирусной инфекции, либо в группу случаев, где причиной смерти послужило другое заболевание», — цитирует пояснение главы Росстата Павела Малкова РБК.

В тоже время, многие российские регионы фиксируют рост заражений COVID-19 и ужесточают карантин. Об этом в нашем материале.

темы
Росстат
коронавирус
смертность
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