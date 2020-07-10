Многие российские регионы фиксируют рост заражений COVID-19 и ужесточают карантин

Общество

Mos.ru

Несмотря на снятие коронавирусных мер в Москве и Подмосковье, в остальной части России наблюдается ужесточение ограничений в связи с ростом числа заражений и смертей. В некоторых регионах продолжает действовать режим самоизоляции, в других вернули карантинные меры после послаблений.

Из-за снижения заболеваемости в московском регионе снимают ограничения: с 12 июня в Подмосковье открыты летние веранды, а с 25 числа начнут работать кафе. В Москве со следующей недели отменяется масочный режим на улице, а с 1 августа могут открыться кинотеатры.

Однако в большинстве регионов не только нет послаблений, но и приходится ужесточать карантин. Об очередном продлении ограничений объявили в Свердловской области. После открытия летних веранд и ряда магазинов в области выросло число заболевших. Здесь подтверждено около 14 тысяч случаев коронавируса. Ежедневно фиксируется более 200 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ямало-Ненецкий автономный округ объявил о продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет до 20 июля. За все время здесь заразились более семи тысяч человек. Ежедневный прирост составляет порядка 200 пациентов.

В Иркутской области самоизоляция сохранится до 26 июля. В регионе зарегистрировано почти 10 тысяч случаев.

В Хабаровском крае рассматривают вариант полной самоизоляции и повторного закрытия магазинов. Ограничения будут действовать в регионе до 27 июля. Каждый день фиксируется по 100 случаев инфекции.

Томская область сохранила запрет на массовые мероприятия до 1 августа. На территории продолжит действовать масочный режим в транспорте и магазинах.

В Красноярском крае ограничения продлили до 9 августа: под запретом работа торговых центров, ночных клубов, фитнес-центров, передает телеканал «360». Общепит работает на вынос, открыты парикмахерские и стоматологии.

Режим самоизоляции для пенсионеров продлили в Тюменской (до 21 июля) и Владимирской областях (до 26 июля). Ограничения сохранятся в Башкирии (до 28 июля), Калининграде (до 24 июля), Пермском крае (до 26 июля), Северной Осетии (до 20 июля), Рязанской области (до 23 июля).

В июле главный инфекционист США сообщил о начале глобальной эпидемии коронавируса.