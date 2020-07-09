Главный инфекционист США объявил о только начавшейся эпидемии коронавируса в мире

Общество

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Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США, инфекционист Энтони Фаучи заявил, что глобальная эпидемия коронавируса начинается только сейчас. Очень вероятно, что она усилится и только потом ослабеет.

Фаучи указал на крупные вспышки коронавируса в Бразилии, ЮАР и в Азии и сделал вывод, что «мы пока в начале глобальной пандемии».

По его мнению, если страны не приложат максимальных усилий для сдерживания эпидемии, вирус активно будет распространяться еще несколько месяцев. Он считает, что вспышку в США до сих пор не удалось взять под контроль, пишет «Интерфакс».

Фаучи обращает внимание на то, что некоторые штаты попытались возобновить деятельность слишком быстро и снимали ограничения в спешном порядке. Это привело к росту числа инфицированных.

В США зафиксировано самое большое число заболевших и погибших. С начала вспышки здесь диагностирвоали 3,1 миллион случаев коронавируса. Скончались более 134 тысяч человек.

Накануне стало известно, что Минздрав России одобрил препарат от COVID-19 «Коронавир». Его выпускает ярославское предприятие «Р-ФАРМ».