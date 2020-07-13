За депрессию люди должны быть благодарны герпесу

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Учёные из японского Медицинского университета Дзикэй определили причину возникновения депрессии.

Источником недуга оказался вирус герпеса шестого типа. Эта зараза прячется в крови и поддерживает у носителя состояние латентной инфекции.

Причём вирус может находиться в спящем состоянии и не тревожить носителя. Но он реагирует на стрессы и начинает проявляться, развиваясь в депрессию.

По мнению экспертов, изучив тип этого вируса можно будет найти эффективное лекарство от болезни, пишет «Naked science».

Ранее стало известно о том, что в случае, если граждане России не будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, то возможно придется вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса.