Общество
За депрессию люди должны быть благодарны герпесу
13 июля, 2020 09:44
1 мин
фото: Pixabay
Учёные из японского Медицинского университета Дзикэй определили причину возникновения депрессии.
Источником недуга оказался вирус герпеса шестого типа. Эта зараза прячется в крови и поддерживает у носителя состояние латентной инфекции.
Причём вирус может находиться в спящем состоянии и не тревожить носителя. Но он реагирует на стрессы и начинает проявляться, развиваясь в депрессию.
По мнению экспертов, изучив тип этого вируса можно будет найти эффективное лекарство от болезни, пишет «Naked science».
Ранее стало известно о том, что в случае, если граждане России не будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, то возможно придется вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса.
1 мин