ВОЗ допускает возврат ограничений из-за COVID-19 в РФ

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В случае, если граждане России не будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, то возможно придется вновь вводить ограничительные меры из-за коронавируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила возвращение в стране ограничений. Она подчеркнула, что Россия может избежать второй волны пандемии только при строгом соблюдении мер безопасности, пишет «Российская газета».

По мнению Вуйнович, нужно быть готовыми к возврату ограничительных мер до тех пор, пока в мире не появились лекарство и вакцина. Лучше не ждать, когда инфекция распространится и придет вторая волна пандемии, а подготовиться к этому заранее.

Ранее сообщалось, что новый коронавирус, выявленный на оптовом рынке в Пекине еще более заразный, чем тот, который распространился по всему миру их Уханя и унес огромное число жизней.