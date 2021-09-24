«За что Антоху посадили?»: дезинфектор съел ядовитый арбуз с целью поддержать коллегу из Москвы

Люди

Дезинфектор и дезинсектор из Екатеринбурга Александр Возжаев решил поставить над собой опаснейший эксперимент с целью доказать невиновность Антона Котова, которого обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, в Москве семья отравилась неизвестным веществом после покупки арбуза в «Магните». Пенсионерку и её внучку медикам спасти не удалось. Следователи посчитали, что в их смерти виновен дезинфектор Котов, который якобы провел неправильную обработку помещения от тараканов.

Возжаев купил в магазине арбуз, накачал его веществом, аналогичным тому, что применялся Котовым, и оставил его на несколько дней «бродить». После разрезал арбуз, и несмотря на то, что тот поменял цвет, став бледно-желтым, попытался съесть, однако из-за того, что горечь была невыносимая, не стал доедать всё.

По его словам, люди попросту не смогли бы съесть травянистое многолетнее растение, поскольку все химикаты от насекомых содержат в себе эту горечь, её специалисты добавляют намеренно.

«Как это не понимают-то, а? За что Антоху посадили?», — задается вопросом Возжаев.

Экспериментатор подчеркнул, что сам в профессии трудится уже свыше 10 лет, поэтому вещества во время обработки неоднократно попадали ему в глаз, в рот или в нос, но он жив и здоров, даже ни разу не отравился.

Инцидент в столице вызвал широкий общественный резонанс, кроме того, специалисты, работающие в отрасли, теперь напуганы проверками Роспотребнадзора и необходимостью получать лицензию. Возжаев уверен, что это приведет к отсутствию соответствующей работы на рынке, а также к боязни граждан заниматься данным делом. Дезинфектор подчеркнул, что яды от насекомых по своей опасности расположены между стиральным порошком и бензином — а люди взаимодействуют с ними ежедневно, передает цитату Возжаева Znak.com.

Напомним, Котову светит до 10 лет лишения свободы.