Следствие предъявило официальное обвинение по делу об отравлении купленным в «Магните» арбузом
По делу о смертельном отравлении московской семьи арбузом из «Магнита» предъявлено официальное обвинение. Подозреваемый - дезинфектор Антон Котов, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Следствие обвинило его в совершении преступления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание предусматривает принудительные работы до пяти лет или лишение свободы. Об этом сообщает телеканал «360».
Обвиняемый - сотрудник «Областного центра дезинфекции». Компания оказывает услуги по дезинсекции - ее клиентом был тот самый магазин «Магнит», арбузом из которого отравились люди.
Ранее стало известно, что обработка помещений на Совхозной улице проводилась инсектицидным средством «Цигатрин». Начальник Котова Дмитрий Кутьев заявлял, что доза распыленного в магазине вещества не могла убить людей.