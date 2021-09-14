Доза распыленного при дезинфекции в «Магните» вещества не могла убить людей на Совхозной
Компания, чей сотрудник обработал магазин «Магнит» инсектицидным средством, исключила связь отравления с арбузом. Погибшие в Москве не могли пострадать из-за химического вещества в той дозировке, которая применялась.
Об этом в Instagram заявил гендиректор фирмы «Областной центр дезинфекции» Дмитрий Кутьев. По его словам, сотрудник смешал препараты в правильном соотношении.
Распыленное в магазине рядом с арбузами вещество не могло убить людей, считает Кутьев.
«Той дозировкой средства, которая попала на арбуз, вам любой дезинфектор страны скажет, что это (отравление - прим.) невозможно и нереально», - заметил он.
Глава компании рассказал, что его фирма существует 10 лет и не использует слишком опасные вещества - все работы проводятся в рамках санитарных правил. Инсектицидным средством «Цигатрин» обрабатывают поверхности в школах, садах, квартирах - ежедневно компания осуществляет более 300 выездов.
«Если бы это средство было настолько опасным для жизни и здоровья человека, существовали бы мы все эти десять лет?», — задался вопросом Кутьев.
По его словам, производитель вещества подтвердил - люди не могли отравиться из-за попадания цигатрина на продукты.
Накануне Роспотребнадзор установил, что арбузы из «Магнита» содержали следы инсектицидного вещества. Предположительно, оно стало причиной гибели двух людей на Совхозной улице в Москве.