За час до нападения на Украину Россия приостановила работу 12 аэропортов на юге страны
После объявления президентом РФ Владимиром Путиным военной операции на Украине Росавиация сообщила о приостановке деятельности отечественных аэропортов в ряде городов нашей страны.
Речь идёт о воздушных гаванях, расположенных на юге России — с 03:45 часов по московскому времени полеты ограничены. С данным обстоятельством придется мириться вплоть до 2 марта.
Так, граждане не смогут воспользоваться услугами аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Орла, Воронежа, Симферополя.
В сообщении Росавиации сказано, что это вынужденное решение, поскольку обстановка вокруг ситуации на Украине «осложнилась».
Ранее украинские пограничники раскрыли детали нападения РФ. Как оказалось, без белорусов не обошлось.