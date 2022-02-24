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Политика
Погранслужба Украины подтвердила участие Беларуси в военной операции России
24 февраля, 2022 09:07
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Украинская погранслужба подтвердила участие Беларуси в военной операции России. Также появилось уточнение — РФ нанесла удар при поддержке своих основных союзников около пяти утра.
Нападение произошло с применением тяжёлой техники, огнестрельного оружия и артиллерии. Соответствующая ситуация сейчас наблюдается в Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
Украинцы сопротивлялись. Есть ли среди них раненые и погибшие, пока неизвестно. Информация об участии в операции вооружённых сил РБ опубликована в Facebook-аккаунте погранслужбы Украины.
Напомним, ранее стало известно, какие слова президент РФ Владимир Путин сказал перед гражданами после объявления войны.
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