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Политика
Война. Владимир Путин рано утром объявил ввод войск в Украину
24 февраля, 2022 08:10
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Youtube / Телеканал 360
Президент РФ Владимир Путин объявил о том, что российские войска начинают спецоперацию на Украине после призыва властей ДНР и ЛНР оказать помощь. Экстренное заявление Путин сделал около 6 утра в четверг.
«Мною принято решение о проведении специальной военной операции», — заявил глава РФ.
По его словам, цель операции состоит в защите жителей ЛДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Кроме того, Москва приложит усилия, чтобы предать суду тех, кто «совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».
Путин отметил, что у войск РФ нет намерений оккупировать украинскую территорию, а Москва поддерживает право украинских народов на самоопределение.
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