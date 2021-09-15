За активное освещение убийства пенсионерки под Москвой журналисту пригрозили уголовным делом
Журналисту Андрею Трофимову, являющему основателем «Альтернативной газеты», начали поступать угрозы за чрезмерное освещение убийства пенсионерки в подмосковном поселке Бужаниново. Напомним, женщину убили и изнасиловали мигранты из Таджикистана. Это привело к выходу местных жителей на митинг с требованием наказать виновных и закрыть общежитие для гастарбайтеров.
Трофимов пояснил, что ему угрожают не физической расправой, а уголовным делом. Правда, не напрямую, «послания» доходят через источников в администрации областного правительства.
«Просили свернуть освещение схода, иначе утром опять придут с обыском. Я не поверил в то, что так можно сделать, и решил сильнее налечь на огласку», - цитирует журналиста Znak.com.
Трофимов добавил, что ранее к нему уже приходили с обыском, поскольку он назначен свидетелем по уголовному делу.
Напомним, мигрантов всё-таки вывезли из села после массового недовольства граждан.