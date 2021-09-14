Из подмосковного села вывезли мигрантов после происшествия
Во избежание самосуда предприятие в Подмосковье вывезло мигрантов из общежития в селе Бужаниново, возле которого накануне был устроен стихийный народный сход. Об этом рассказали местные жители.
Как написало издание Lenta.ru, после происшествия приезжих вывезли на машинах в неизвестном направлении.
«Сегодня общежитие уже пусто», - сказала изданию жительница села.
Речь идет о здании бывшей администрации, где находится общежитие. Там проживают мигранты, работающие на предприятии «Экоокна». Жители заявляли, что общежитие обещали отдать россиянам, но в итоге его наводнили мигранты.
Накануне жители села устроили сход после изнасилования и убийства 65-летней женщины. Люди выразили недовольство поведением мигрантов - по их словам, приезжие домогаются несовершеннолетних и взрослых женщин. После стихийного схода власти пообещали закрыть общежитие с мигрантами.