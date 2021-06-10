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Юрия Дудя будут судить за пропаганду наркотиков
10 июня, 2021 16:46
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Flickr
На журналиста Юрия Дудя завели административное дело за пропаганду наркотических средств в его интервью. Материалы переданы в Зюзинский районный суд Москвы.
Лига безопасного интернета заявляет, что экспертиза выявила факты пропаганды наркотиков в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном, пишет «РИА Новости».
На ютуб-канал «вДудь» подписаны более 9 млн человек. Интервью с Ивангаем и Моргенштерном посмотрели 46 млн раз.
По данному делу Дудю может грозить штраф до 1,5 млн рублей.
Рэпер Моргенштерн «сжег» 100 тысяч рублей второй раз в жизни.
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