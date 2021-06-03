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Рэпер Моргенштерн «сжег» 100 тысяч рублей второй раз в жизни
3 июня, 2021 15:42
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Pavel Kashaev/Global Look Press
Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на 100 тысяч рублей. Об этом он сообщил журналистам сам.
К зданию суда рэпер приехал на спорткаре McLaren 570S. В России такой автомобиль стоит 15-16 млн рублей. Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях и клипах.
После суда Моргенштерн вспомнил, что 4 года назад он сжег именно такую сумму и спустя четыре года он снова «сжег» 100 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Хабиб Нурмагомедов и Александр Шлеменко «наехали» на рэпера Моргенштерна.
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