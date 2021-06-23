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Юристы «повара Путина» рассказали об уголовном деле против «Навальный LIVE»
23 июня, 2021 18:28
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Скриншот видео канала YouTube @Навальный LIVE
Заявление российского бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина, известного как «повар Путина» о привлечении владельцев YouTube-канала «Навальный LIVE» к уголовной ответственности передано в главное следственное управление СК РФ для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» в соцсети ВКонтакте.
Ранее предприниматель направил соответствующее заявление в МВД, где правоохранители установили «в действиях владельцев канала «Навальный LIVE» наличие признаков преступных деяний по статье УК «клевета» и «призывы к массовым беспорядкам»», — говорится в сообщении компании.
Ранее Пригожин обратился к Минфину США с требованием «объясниться» перед ним.
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