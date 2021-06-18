«Повар» Путина обратился в Минфин США с требованием «объясниться» перед ним
«Повар» Путина, бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин обратился в Министерство финансов Соединённых Штатов Америки с требованием снять с него санкции, что значит — удалить из списка специально обозначенных лиц.
Пригожин намерен разобраться со своими адвокатами и юристами, в чем вообще была причина объявления санкций против него, в связи с этим он попросил сотрудников американского ведомства предоставить ему материалы административного дела. Бизнесмен убеждён, что решение быто принято необдуманно и с превышением полномочий, что нарушает конституционные принципы, а также ограничивает его права и возможности. Пригожин призвал скорее разобраться в ситуации, передаёт пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» во Вконтакте.
Ранее сообщалось о том, что судебные приставы приступили к продаже техники, изъятой в ФБК (признан в РФ экстремистской организацией, а также включен с список иноагентов).