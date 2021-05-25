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Приставы начали распродавать изъятую в ходе обысков технику ФБК в пользу «повара Путина»

Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 12:05
2 мин
Марьям Ибрагимова
25 мая, 2021 12:05
2 мин
Anton Belitsky/Russian Look
Anton Belitsky/Russian Look

Судебные приставы Москвы начали продавать изъятую при обысках технику Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом). Известно, что деньги от продажи устройств поступят на счет «повара Путина», бизнесмена Евгения Пригожина.

Напомним, 2019-м году фонд опубликовал расследование о том, что компания «Московский школьник», которую СМИ связывают с Пригожиным, направляет в общеобразовательные учреждения, а также детские сады некачественную продукцию. В тексте речь зашла и о предпринимателе, который неоднократно открещивался от компании.

Суд вынес решение взыскать с ФБК, российского оппозиционера Алексея Навального и юриста Любови Соболь по 29,2 млн рублей, с каждого. В прошлом году бизнесмен решил выкупить долг и требовать деньги с вышеуказанных лиц и организации напрямую.

Продаваемая сейчас приставами техника должна в результате принести 960 тысяч 343 рубля. В списке значатся ноутбуки, смартфоны, сотовые телефоны, системные блоки, сканеры, различные микрофоны, флешки, жесткие диски, наушники и даже фотокарточка с изображением Любови Соболь, которая стоит, к слову, всего 1 рубль.

«Это имущество они просто украли на обыске 5 ноября 2020 года по уголовному делу в отношении меня. Не знаю, что у них за оценщик, вероятно, такой же пройдоха, как и остальные воришки-приставы: как можно было оценить макбуки air в 20 тыс, а pro в 25 тыс. рублей? При том, что все новое, обыски у нас проходят с завидной регулярностью. Они даже не понимают, что держат в руках: подвес с камерой к коптеру (п. 52) стоимостью в 210 тыс рублей оценили в 30 тыс рублей», — написал в своем Telegram-канале директор Фонда Иван Жданов.

Ранее сообщалось, что дочь Дмитрия Пескова собралась открывать в здании ФБК пиццерию сразу же после митинга в поддержку Алексея Навального.

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ТЕГИ
Алексей Навальный
Евгений Пригожин
ФБК
Приставы
Любовь Соболь
Иван Жданов
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