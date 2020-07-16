Юристы оценили поправки Елены Мизулиной в Семейный кодекс как опасные для детей

Общество

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Сенатор Елена Мизулина и ее коллеги внесли в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих изменения в законы, регулирующие права ребенка, попечительство, профилактику правонарушений и другое. Юристы считают, что в документах есть полезные вещи, но некоторые потенциально опасны для несовершеннолетних.

Сенаторы объясняют необходимость поправок тем, что действующая редакция Семейного кодекса противоречит принятым изменениям в Конституции. Основной упор делается на праве ребенка жить и воспитываться в родной семье.

Адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова указала на то, что законопроект критикует приоритет отдельных членов семьи по отношениею к сохранению ячейки общества.

«Таким образом, если ребенка в семье избивают или насилуют, его права на защиту жизни, физического и психологического здоровья отходят на второй план», — объяснила она.

Обеспокоенность юристов вызвали изменения правил изъятия детей. По их мнению, изъятие после вступления в силу решения суда и актов органов опеки могут иметь последствия для здоровья ребенка. Гнездилова напомнила, что судебное разбирательство занимает больше месяца, а при обжаловании судебный процесс может затянуться на полгода.

«Нужно иметь в виду, что есть крайне неблагополучные семьи, где ребенка в буквальном смысле убивают или он подвергается сексуальному насилию со стороны члена семьи», — сказала она РБК.

«В законопроекте есть полезные вещи и есть попытки урегулировать те моменты, которые сейчас находятся в серой зоне законодательства», — оценила инициативу Мизулиной президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

Она отметила, что законопроект не учитывает ситуацию, когда для ребенка создается реальная угроза, а вмешательство «предлагается отдать на откуп полиции», которая забирает детей чаще, чем опека.

О внесении законопроекта в Госдуму сообщалось 10 июля. Говорилось, что опека сможет забирать детей без суда в единственном случае - если налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов.